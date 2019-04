Geen goals in saaie eerste helft bij NAC tegen Heracles (0-0) [LIVE]

Trainer Ruud Brood wijzigde zijn opstelling zoals verwacht alleen op de rechtsbackpositie. Khalid Karami verving Pele van Anholt in de basis.

Op het kunstgras in Almelo had NAC het eerste kwartier iets meer balbezit. Kansen kwamen er echter nog niet uit, zo ging een kopbal van Mitchell te Vrede ver over en kopte Giovanni Korte in handen van Janis Blaswich. De beste kans van de wedstrijd was voor Heracles. Dalmau kon na 17 minuten hard inschieten, maar zijn schot werd geblokt.

De fans van NAC die helemaal naar Twente afgereisd zijn, kregen weinig te zien in het eerste slaapverwekkende half uur. Dat gold ook voor de fans van Heracles, want ook de spelers van de thuisclub lieten weinig zien. Pas na 38 minuten werd het spannend. Erik Palmer-Brown leidde balverlies, wat zorgde voor een grote kans voor Peterson. Benjamin Van Leer redde zijn team. Nog geen twee minuten later moest hij opnieuw in actie komen bij een schot van Lerin Duarte. De bal kwam recht op de keeper af, maar toch had Van Leer er problemen mee.