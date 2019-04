NAC kan niet winnen van Heracles, eerste verlies onder trainer Ruud Brood (1-0)

NAC heeft met 1-0 verloren van Heracles Almelo. De eerste zeventig minuten lieten beide ploegen weinig zien. Daarna zette de thuisclub aan. Het leidde tot verschillende kansen op rij, waarvan de kopkans van Peterson in de 82e minuut raak was.

Trainer Ruud Brood wijzigde zijn opstelling zoals verwacht vooraf alleen op de rechtsbackpositie. Khalid Karami verving Pele van Anholt in de basis.

Op het kunstgras in Almelo had NAC het eerste kwartier iets meer balbezit. Kansen kwamen er echter niet uit, zo ging een kopbal van Mitchell te Vrede ver over en kopte Giovanni Korte in handen van Janis Blaswich. De beste kans van de wedstrijd was voor Heracles. Dalmau kon na 17 minuten hard inschieten, maar zijn schot werd geblokt.

Slaapverwekkend

De fans van NAC die helemaal naar Twente afgereisd waren, kregen weinig te zien in het eerste slaapverwekkende half uur. Dat gold ook voor de fans van Heracles, want ook de spelers van de thuisclub lieten weinig zien. Pas na 38 minuten werd het even spannend. Erik Palmer-Brown leidde balverlies, wat zorgde voor een grote kans voor Peterson. Benjamin Van Leer redde zijn team. Nog geen twee minuten later moest hij opnieuw in actie komen bij een schot van Lerin Duarte. De bal kwam recht op de keeper af, maar toch had Van Leer er problemen mee.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Daarna dutte de wedstrijd weer in. Ook in het de eerste 20 minuten van de tweede helft werd het publiek niet verwend. De informatie dat AZ op 0-1 voorsprong kwam tegen De Graafschap, waardoor NAC virtueel een punt inliep, zal misschien nog de meeste sensatie op de tribunes hebben veroorzaakt. Kuwas schoot van afstand op het doel van Van Leer en Peterson kon bijna een voorzet van Kuwas binnen tikken. Om wat meer te kunnen doen, haalde trainer Ruud Brood na 55 minuten spelen Korte naar de kant. Rosheuvel was zijn vervanger. Kaikai verving iets later Kastaneer.

Tekst gaat door onder de tweet

Heracles besloot na ongeveer 70 minuten dat het de fans toch wat meer vermaak moest bieden. De club kreeg meerdere goede kansen, maar stuitte onder meer op van Leer en op Kali die de bal weghaalde. Na 81 minuten was het dan eindelijk raak na een prima voorzet van Kuwas. Peterson kopte raak.

Doordat De Graafschap in de slotminuut van dat duel tegen AZ op 1-1 kwam, wordt het een duur weekend voor NAC. De club uit Doetinchem, concurrent voor degradatie, liep een punt uit.

Het was het eerste verlies van trainer Ruud Brood sinds hij bij NAC aan de slag is. De club won onder leiding van Brood eerder bij Excelsior (1-2). Hij

debuteerde op de bank met een gelijkspel tegen VVV-Venlo (1-1).