Willem II weet dat het in bekerfinale beter moet tegen 'best voetballende ploeg van Nederland'

Freek Heerkens weet wel wat hij meeneemt vanuit de wedstrijd van zaterdag. “Dat het beter moet.” Een klein lachje volgt. “Nee, we moeten meer de as dichthouden. En we moeten Ajax proberen aan één kant te houden, niet teveel laten switchen. We moeten de beelden bekijken en in de competitie dusdanige wedstrijden op de mat leggen dat we met een goed gevoel heengaan.”

Jordens Peters vormt samen met Heerkens het centrale verdedigingsduo bij Willem II. Hij denkt er hetzelfde over als zijn collega. “We moeten ook nog wat beter aan de bal zijn, want balverlies is dodelijk tegen Ajax. Aan de andere kant, deze wedstrijd heeft niks met die finale te maken. We hebben een aantal momentjes gehad, dan moet het meezitten. Dat geluk heb je nodig, zeker in een finale. Ik acht ons dan zeker niet kansloos.”

Tekst gaat verder onder de video.

Indruk

De Amsterdammers maakten indruk op Peters, ze kwamen er meerdere keren razendsnel uit. “Absoluut. Zodra ze de score mee hebben, voetballen ze heel makkelijk. Dat weten we, het is wat dat betreft niet voor niets de best voetballende ploeg van Nederland. In de eerst helft voetbalden we nog lekker mee, maar in de tweede helft valt de 1-3 en dan weet je dat het tegen dit Ajax klaar is.”



Je ziet een aantal keer dat we op zich een prima aanval op de mat weten te leggen. Maar we verliezen de bal ook een paar keer rond de middenlijn. En dan is Ajax superscherp. Met de diepgang van Neres, de terugzakkende Tadic, de lopende Van de Beek en Ziyech die hem kan neerleggen waar hij wil. Dan zie je dat het een niveautje hoger was vandaag.”



Tekst gaat verder onder de video.



“Ajax heeft een aantal wedstrijden in de Champions League een heel hoog niveau gehaald. Maar het speelde in de competitie ook wat mindere wedstrijden. Daar hoopten we op, maar helaas was dat niet het geval”, aldus Heerkens.



Hoop

Trainer Adrie Koster had hoop op een goed resultaat. Bewust koos hij ervoor om niet anders te spelen dan anders, gewoon aanvallend. Het leverde niet op wat hij hoopte. “Maar we wisten natuurlijk dat we niet tegen de eerste beste ploeg speelden. Als je van Real Madrid kunt winnen… Vandaag was de wil er ook. Na of voor zo’n Europese campagne is er wel eens minder focus. Dan heb je kans. Maar ze waren heel geconcentreerd.”