Flinke dreun voor NAC na veelbelovende week: ‘Extra zuur dat je het zo laat weggeeft’

NAC speelde een vrij machteloze wedstrijd in het Oosten en creëerde nagenoeg geen grote kansen. Toch werd tegenstander Heracles Almelo ook maar mondjesmaat gevaarlijk. Maar in de 80ste minuut scoorde de thuisploeg toch nog de openingsgoal, tot frustratie van NAC. Peterson kon tussen twee verdedigers in vrij inkoppen.

Aanvoerder Menno Koch sprak van een lastige wedstrijd. De centrale verdediger reageerde na de goal veel frustratie af op Erik Palmer-Brown, zijn ploeggenoot. Maar na afloop wil de aanvoerder van NAC daar niet te veel over kwijt. “Ik moet de beelden nog terugzien om te kijken hoe het is gegaan. Misschien had ik zelf wel bepaalde dingen beter moeten doen.”

Doodzonde

Trainer Ruud Brood sprak van een terechte nederlaag, die toch ook enerzijds onnodig was, aangezien er een puntje inzat voor de hekkensluiter van de eredivisie. “We werden flink teruggedrongen, maar de goal opzich is zonde want het was voorspelbaar. Je moet dan wel goed voor de goal staan. Het is doodzonde dat je het in die late fase nog weggeeft.”

Daar was Koch het mee eens. De aanvoerder van NAC sprak van een zure nederlaag. "We hadden wellicht wat slimmer moeten zijn na de derde wedstrijd in zes dagen. Een punt was denk ik het hoogst haalbare, dus wat dat betreft hadden we beter met de energie om moeten gaan."

Concurrentie

De focus moet dan maar weer op de volgende wedstrijd. En dat is, opnieuw, een sleutelduel voor de Bredanaars. Directe concurrent FC Emmen komt dan op bezoek. De andere concurrent, De Graafschap, pakte zaterdagavond op de valreep een punt in eigen huis tegen AZ. Maar NAC-trainer Ruud Brood kijkt alleen naar zijn eigen ploeg. "We hebben het niet in eigen hand en we moeten er de volgende wedstrijd alles doen om te winnen. Wat de andere clubs doen, daar heb ik geen invloed op."

Bekijk hieronder het gehele interview met NAC-spits Mitchell Te Vrede.