Auto slaat over de kop op A4 bij Dinteloord: rijbaan

Auto slaat over de kop. (foto: GinoPress)

Op de A4 bij Dinteloord is zondagmorgen rond zeven uur een auto over de kop geslagen. Door onbekende oorzaak kwam de auto tegen de vangrail aan waardoor hij over de kop vloog en op zijn dak terecht kwam. Een rijbaan van de A4 is dicht.

Doordat de auto over de kop sloeg, vloog het motorblok uit het voertuig en belandde het enkele meters verderop. De A4 werd door Rijkswaterstaat afgesloten. Inmiddels is er nog een rijbaan dicht. Het verkeer wordt via de vluchtstrook geleid.

Twee ambulances en de politie kwamen ter plaatse. De bestuurder van de auto is door ambulancepersoneel nagekeken. Het is niet bekend of hij mee moest naar het ziekenhuis.