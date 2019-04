Olifanten in alle kleuren, tijdelijke dierentuin in Tilburg

Ze zijn blauw, geel, wit met hartjes, blauw met groen en er is een één beschilderd met een tafereel uit Alice in Wonderland. Het Pieter Vreedeplein in Tilburg staat vol met beelden van olifanten. De Dumbo's zijn superpopulair bij het publiek, dat foto's neemt en op de dieren klimt.

Dat klimmen mag formeel niet, maar je hebt geen trap nodig. Het gaat namelijk niet om grote exemplaren, maar om baby-olfanten waarvan de kop ongeveer 1,40 meter hoog is. Hoewel de bioscoop er op de hoek zit, gaat het niet om de film Dumbo die nu in de bioscoop draait. De gekleurde olifanten horen bij de tentoonstelling The Elephant Parade, die eerder in onder meer in Singapore, Londen, Hong Konng, Sao Paolo en Bangkok te zien was.

Alice in Wonderphant is bijvoorbeeld gemaakt door Studio Phantasma, die ook nog wat verborgen elementen in het kunstwerk heeft verwerkt. Kun je de verborgen deur vinden, dagen de kunstenaars het publiek uit. Ook fraai is een olifant waar meerdere gzichten, onder wie die van Boedha op staan afgebeeld. Het kunstwerk is gemaakt door Utain Wongyai, hij werd geinspireerd door de Bayon Tempel in Cambodja.

Tulpen

Speciaal voor de toeristen of Nederlanders met vaderlandsliefde staat er een blauw olifantje met tulpen, Amsterdamse huisjes, molens en rood-wit-blauwe vlag. Wat alle olifanten gemeen hebben, ze zijn enorm kleurrijk en stralen vrolijkheid uit.

Het gaat niet voor niets om baby-olifanten. Met de tentoonstelling wordt aandacht gevraagd voor de sterfte van jonge olifanten. Twee toeristen kwamen ongeveer tien jaar geleden op het idee na een reis door Thailand. Er zijn op verschillend eplekken miniatuurversies te koop, ook wordt een deel van de beelden die bij de tentoonstelling te zien zijn geveild. De opbrengsten gaan deels naar The Asian Elephant Foundation, die zich inzet voor het behoud van de Aziatische olifant.

In iedere stad staan andere olifanten. De twintig olifanten die in Tilburg staan zijn nog tot 25 april te zien.