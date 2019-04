21 graden in Volkel, Brabant geniet van de lente

EINDHOVEN -

De eerste warme dag van 2019 is een feit. Bij het Nederlandse hoofdmeetstation De Bilt werd zondagmiddag 20 graden gemeten, dat is de eerste keer in 2019. In Brabant is het nog warmer. Zo gaf de thermometer rond 14.00 uur in Gilze-Rijen 20,8 graden aan, in Eindhoven was het 20,9 graden en in Volkel zelfs 21 graden., aldus MeteoGroup.