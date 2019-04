Grote natuurbrand op landgoed de Utrecht vlakbij Esbeek

Op landgoed De Utrecht bij Esbeek is zondagmiddag rond 13.00 uur een grote brand uitgebroken. De brandweer heeft meerdere tankautospuiten en waterwagens ingezet.

De brand woedde in een strook van 100 bij 500 meter, meldt de brandweer. Rond drie uur had de brandweer de brand onder controle. Wel is er nog nageblust.

Natuurbegraafplaats De Utrecht dat midden in het gebied ligt, kon open blijven. Dat gold ook voor herberg 'In den Bockenreyder'.