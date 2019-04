Patricia Paay verkoopt huis in Wernhout, wij keken hoe ze woonde

Twee jaar geleden was ze nog dolenthousiast over haar nieuwe bungalow in Wernhout, maar nu verkoopt Patricia Paay haar villa op Parc Patersven weer.

De woning is op makelaarssite Funda gezet. Voor 275.000 euro woon je in de villa waar Paay en haar man hebben gewoond. "Een prachtig vrijstaande royale woning op een perceel van 340 vierkante meter met twee slaapkamers en een royale groenrijke achtertuin met prieel en bijpassende berging," zo stelt de makelaar. De woning zelf is 115 vierkante meter groot.

Paay betaalde zelf destijds ongeveer 225.000 euro voor de villa. Ze woonde daarvoor in Amsterdam. “Het is een schattig huis in een prachtige omgeving, en daar wil ik even zitten”, aldus Paay destijds over de woning in Wernhout tegen weekblad Privé.

Playboyfoto

Er is een serie foto's bij geplaatst om potentiële kopers te verleiden. We zien dat Paay een liefhebbers is van grote kroonluchters, witte leren banken en witte leren barkrukken. In de keuken staat op de aanrecht een groot wit beeld. Op de slaapkamer hangt een grote cover van de Playboy waar Paay in 1984 voor poseerde. Ook de slaapkamer is voorzien van de nodige tierelantijnen. Zo hangt boven het bed een kroonluchter en is de kaptafel met zilver versierd.

Concurrentie voor Paay

Overigens is Paay niet de enige die haar woning op Patersven probeert te verpatsen. Er staan al lange tijd ruim 30 woningen te koop, allemaal in ongeveer dezelfde prijsklasse. De makelaar die het merendeel van de woningen verkoopt zette vorig jaar bij de Open Huizendag zelfs een golfkar in om belangstellenden in sneltreintempo langs de belangstellenden te brengen.

In juni 2016 bepaalde de rechter dat permanente bewoning op het park was toegestaan. Daar ging jarenlang gesteggel aan vooraf. "De mensen die op Patersven wonen hebben door de rechtszaken vijftien jaar hun woning niet kunnen verkopen. Pas sinds 2016 kunnen ze dat, maar sommige woningen werden toen verhuurd of mensen wachtten even op betere tijden op de woningmarkt. Sommige eigenaren zijn zelfs overleden. Nu willen eigenaren er tegelijk vanaf,” aldus de makelaar vorig jaar over het grote aanbod.