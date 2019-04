Harde val Van der Poel, maar renner zet door en wordt vierde bij Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel is zondag hard ten val gekomen bij de Ronde van Vlaanderen. Vlak voor de Oude Kwaremont reed hij door een groenstrook en raakte uit balans. Hij raakte een stoeprand en sloeg voorover. De Brabander zat echter snel weer op de fiets en ging in de achtervolging. Hij kwam rond vijf uur als vierde over de streep in Oudenaarde.

Na zijn val moest Van der Poel, die favoriet was bij bookmakers voor de winst, in de achtervolging. Even later, op de Taaienberg, zat hij alweer in de vierde positie alsof er niets was gebeurd. Die positie wist hij vast te houden.

Reactie van der Poel

Na afloop zei Van der Poel over zijn val dat hij ging slingeren doordat zijn wiel brak. "Ik moest voor een bloembak (groenstrook) uitwijken en kon de stoeprand niet meer ontwijken. Ik raakte ook nog een putje en ik ging over de kop. Het was nog zestig kilometer dus ik ben gewoon gaan rijden. Na een lange achtervolging kwam ik terug, maar mijn beste pijlen waren al verschoten bij het klimmen."

Bij de Belgische tv-zender Sporza gaf hij een pluim aan ploeggenoot Stijn Devolder. "Die heeft me goed geholpen. Ik voelde me bij elke klim beter worden en kreeg de moraal terug. Vierde is misschien een ondankbare plaats, maar het is niet anders.''

Het was de eerste keer dat de renner aan de Ronde van Vlaanderen in Antwerpen meedeed. "Ik ben benieuwd, ik denk wel dat dit de lastigste wedstrijd wordt die ik tot nu toe heb meegemaakt'', zei Van der Poel vooraf tegen Sporza.

Koppenberg

Het was met 270 kilometer de langste koers uit zijn carrière. Ook kent de koers tal van hellingen, onder meer de Koppenberg waar hij als veldrijder niet de beste herinneringen aan bewaart. "Daar kijk ik het minst naar uit. En we moeten hem nu ook nog helemaal over. Nee, nerveus ben ik niet. Het is een lange wedstrijd, je hebt tijd genoeg om erin te komen. Ik denk dat ik het parcours redelijk ken. Het zijn toch veel dezelfde wegen waarover we koersen en we hebben het een keer verkend", zei hij vooraf.

Uitgerekend op de Koppenberg, de berg waar hij zo tegenop keek, liet van der Poel echter zijn kwaliteit zien en na zijn val kon hij weer aansluiten bij de tweede groep.