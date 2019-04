Etienne Bax derde bij start WK zijspancross: 'Beter begonnen dan vorig jaar'

Zijspancrosser Etienne Bax is het nieuwe seizoen gestart met een derde plek bij de Grand Prix van Lommel. "We zijn beter begonnen dan vorig jaar en daar ben ik blij mee."

Want hoe anders verliep het hem een jaar geleden. Bij de start van het seizoen 2018 sloeg Bax in Oss al in de eerste manche hard over de kop. Hij brak daarbij een sleutelbeen en kon meteen een streep door dat jaar zetten.

“Toch had ik iets meer verwacht en gehoopt van deze race”, aldus Bax. “In de eerste manche kwamen we drie keer ten val en moesten we, op z’n Bax zegmaar, van plek 28 beginnen. We eindigden als zesde. Dat is op zich niet verkeerd, maar ook niet waar we naar streven.”

De tweede manche werd wel gewonnen door Bax en zijn bakkenist Kaspars Stupelis. “Gewoon een mooie race waar ik tevreden mee ben.”

Verwachtingen

Verwachtingen uitspreken voor dit seizoen blijkt een heikel punt. Bax: “Onze hoop en doel is de wereldtitel, maar we weten inmiddels dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Kijk maar naar Oss vorig jaar.”

“Wel heb ik hoge verwachtingen van ons team. We hebben er een monteur en een chauffeur bij, dus dat zal ons later dit seizoen meer rust geven. We trainen hard en het loopt lekker, nu nog hopen dat het leidt tot resultaten.”