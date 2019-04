Bram en Patty van Married at First Sight krijgen een baby: 'Alles is gezond!'

Patty en Bram van het RTL-televisieprogramma Married at First Sight krijgen een kindje. “Alles gaat prima. Alles is gezond”, laat het stel aan Omroep Brabant weten. In de zomer verwachten ze hun eerste kindje, een meisje.

Bram uit Den Bosch en Patty uit Ulvenhout werden 3,5 jaar geleden aan elkaar gekoppeld in Married at First Sight. Een opmerkelijk liefdesexperiment waarbij koppels elkaar pas voor het eerst zien bij het geven van het jawoord. “Dit is te bizar voor woorden”, omschreef Bram toen zijn gedachten over dit experiment.

'Hartstikke gelukkig'

Toch haakte hij niet af en wilde hij het avontuur met Patty aangaan. En zij met hem. Met als gevolg dat ze nu dus al 3,5 jaar getrouwd zijn. “Alles gaat goed. Natuurlijk hebben we hoogte- en dieptepunten met elkaar meegemaakt, maar we zijn echt hartstikke gelukkig.”

En net als zoveel ‘gewone’ koppels wonen ze inmiddels samen. “Ik heb alles in Den Bosch verkocht en ben afgelopen zomer naar Ulvenhout verhuisd”, vertelt Bram.

Eerste Married at First Sight-baby

Deze zomer komt er een kindje bij. “Ik ben nu op de helft. En ook al rond”, lacht Patty. “Er was al snel wat te zien.” Bij RTL Boulevard maakte het stel zondag bekend dat het een meisje gaat worden. Ze zijn het enige koppel van seizoen 1 dat nog bij elkaar is. En dit is dus ook de eerste Married at First Sight-baby.

Vanavond start het nieuwe seizoen van het programma, waarin nieuwe vrijgezelle mannen en vrouwen weer zullen trouwen zonder de ander ooit ontmoet te hebben. Spijt van dat avontuur hebben Patty en Bram absoluut niet. “Ik had dit echt niet willen missen! Ik voel me echt gezegend”, aldus een trotse Bram.