Vliegtuigen blijven aan de grond door dichte mist op Eindhoven Airport, 2200 passagiers gedupeerd

EINDHOVEN -

Het is maandagochtend vroeg erg mistig in delen van onze provincie. Vooral in het oosten kan het zicht slecht zijn. Het KNMI heeft tot negen uur een weercode geel afgegeven. Eindhoven Airport laat weten dat er vanaf zeven uur geen vluchten meer zijn vertrokken. 2200 passagiers wachten nog steeds op hun vlucht.