Mist trekt op boven Eindhoven Airport, hinder voor vliegverkeer nog niet voorbij

Door de dichte mist maandagochtend hadden zeker 2200 passagiers urenlange vertraging op Eindhoven Airport. Van zeven uur tot kwart over negen vertrokken er geen vluchten vanaf de luchthaven. Vliegtuigen die op Eindhoven Airport zouden landen, zijn daarnaast uitgeweken naar de luchthavens van Maastricht en Weeze.

Vanaf zeven uur stonden acht vluchten gepland. Deze konden allemaal niet vertrekken vanwege de dichte mist. 2200 passagiers liepen daardoor vertraging op. De passagiers die om zeven uur met het vliegtuig zouden vertrekken, zaten al in het vliegtuig toen ze hoorden dat het vliegtuig niet kon gaan vliegen. Zij moesten de ruim twee uur lange vertraging in het vliegtuig uitzitten.

Om kwart over negen vertrok het eerste vertraagde vliegtuig. Eén vlucht, de vlucht naar Kaunas in Litouwen, is vanwege de mist geannuleerd. Het vliegtuig zou om half tien vertrekken. Passagiers van deze vlucht worden geadviseerd naar huis te gaan en hun vlucht online om te boeken.

Code geel

Het KNMI gaf tot negen uur weercode geel af. De laagste zichtwaarde werd gemeten in Eindhoven (58 meter om 6:50 uur). De mistbanken waren vrij lokaal en konden daardoor extra verraderlijk zijn.