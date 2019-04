Dit zijn de laatste vijf hordes van PSV en Ajax in de zenuwslopende titelrace

PSV is voor het eerst sinds medio augustus 2018 geen koploper meer in de Eredivisie. (Foto: VI Images)

EINDHOVEN -

De titelstrijd in de Eredivisie duurt nog maximaal vijf speelronden. Van de voorsprong die PSV op Ajax had is niets meer over. Dat PSV in 2019 beduidend minder presteert dan in de laatste maanden van 2018, geeft de PSV-fans weinig hoop op een bevredigend slot van de competitie.