Roemeense brandstofdieven betrapt op parkeerplaatsen langs A58

Een getuige zag rond halfdrie dat er op een parkeerplaats langs de A58 bij Moergestel een vrachtwagen met oplegger strak langs een auto geparkeerd stond en dat er met een slang brandstof werd overgeheveld. De getuige belde daarop de politie.

Omschrijving

Toen de agenten aankwamen, bleek er inderdaad brandstof gestolen maar de verdachten waren gevlucht. Op basis van een duidelijke omschrijving van de getuige zochten de agenten verder.



Korte tijd later zagen de agenten op een parkeerplaats langs de A58 bij Molenschot dat ook daar iemand bezig was met het overhevelen van brandstof.

'Duidelijke geur van diesel'

Toen ze uitstapten, haalde deze man snel een slang weg en stapte hij een auto. in. De bestuurder probeerde weg te rijden, maar de agenten konden de twee mannen in de auto tegenhouden. Er was volgens de agenten 'een duidelijke geur van diesel' te ruiken. De verdachten zijn vastgezet voor verder onderzoek.