Topchef Jermain de Rozario geeft groep 6 kookles en zijn vrouw bevalt van zoon Lennox

Die sterrenchef is niemand minder dan Jermain de Rozario uit Helmond. Hij komt de kinderen van groep 6 lesgeven over smaak en een gerechtje met hen maken. Bekijk hier wat de kinderen gaan maken:





Nasi?

Maar om een lekker gerecht te maken, moet je wel eerst weten welke ingrediënten er op je bordje liggen. En daar moeten veel kinderen toch even goed over nadenken. Lilly doet een gok. "Dit is denk ik sla of zo en dit is paprika." Wijzend naar haar bord: "Maar dat groene weet ik niet, iets zonder schil." Klasgenoot Robbe vult aan: "Komkommer, bieslook en iets wat lijkt op nasi."

Jermain: "Ik kom de kinderen iets bijbrengen over groente en fruit. Ik wil ze leren dat gezond koken ook heel leuk kan zijn. Ze kennen niet alle groenten en vinden ook niet alles even lekker, maar ik wil ze wat bewuster laten eten."

Best wel een beetje lekker

Geconcentreerd gaan de kinderen aan de slag om het gerecht van Jermain na te maken. Nick: "Ik probeer het zo mooi mogelijk na te maken. En dat lukt best goed." Na tien minuten hebben de meeste kinderen hun groentepakketje af. Nadat Jermain het afmaakt met een dip van sesam en wat krokante pinda's, mag er geproefd worden. De meeste kinderen zijn trots op hun gerecht. Esmee: "Ja, het is echt lekker!"

Sies: "Normaal eet ik dit niet, ik houd eigenlijk niet zo van groenten. Wortel lust ik wel. Maar paprika en komkommer eigenlijk niet. Maar op de manier hoe we het nu met Jermain hebben gemaakt, is het best wel een beetje lekker."

En dat is precies wat Jermain en het Voedseleducatie Platform met deze kookles hoopten te bereiken. Jermain: "Ik hoop dat ze lol hebben gehad en bewuster met smaken en eten bezig zullen zijn. In plaats van alleen maar hamburgers en friet te eten."



Wout en Esmee zijn apetrots op hun oorkonde (Foto: Imke van de Laar)



Baby op komst!

Hoe belangrijk Jermain het ook vindt om de kinderen te leren koken, er is maandag nog iets veel belangrijkers. Terwijl hij voor de klas staat, krijgt hij te horen dat zijn vrouw aan het bevallen is van hun tweede zoontje. Jermain lachend: "Als mijn vriendin ziet dat ik nog niet op weg naar huis ben maar hier nog een interview aan het geven ben, dan maakt ze me af."

Niet lang daarna verscheen onderstaand filmpje op Instagram. Hopelijk was Jermain op tijd.