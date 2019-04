Kinderen en ouders tekenen verkeerscontract: "Mama rijdt al rustig, maar papa af en toe niet'

De start van de actie is op het schoolplein van basisschool De Hoogakker. Daar tekent Tijn de Bie met zijn vader Maarten een heus verkeerscontract. Volgens Tijn kan het in zijn wijk nog wel wat veiliger worden. "Want er is een kindje bij ons in de straat en die is al met zijn armen op de motorkap gekomen. Dus moet er rustiger gereden worden. Mijn mama rijdt al rustig, maar papa af en toe niet."

Van goede wil

Vader Maarten schiet in de lach, maar is van goede wil. Met andere buurtbewoners heeft hij de scholen benaderd voor deze actie in de verkeersweek. "De opzet is om vanuit de kinderen, de ouders en de wijkbewoners te vragen wat minder hard te rijden. Er moet wat gebeuren, want zowel in de wijk als bij de scholen wordt er veel te hard gereden."

Niet meer scheuren in de wijk

Dat is leerkracht Arjen van der Ster ook al opgevallen. "Daar waar dertig kilometer gereden mag worden, zien we soms auto's harder dan vijftig of zelfs zestig kilometer scheuren. Dat is in deze wijk, met veel kinderen en scholen, gewoon levensgevaarlijk. Daarom is het belangrijk dat ouders en wijkbewoners bewust zijn van de kinderen en hun rijgedrag aanpassen."

Erkend probleem

De publieksvriendelijke actie, waar ook de kinderen een actieve rol in spelen, wordt door wethouder Boaz Adank van harte ondersteund. Vandaar dat hij deze maandag bij het startsein daarvan, op het schoolplein van De Hoogakker, ook even een kijkje komt nemen. Want verkeersoverlast in wijken en bij scholen is volgens hem een erkend probleem.

"Helaas blijven deze initiatieven nodig. Maar het is wel geweldig dat alle betrokkenen hier de handschoen hebben opgepakt. De scholen, de wijkbewoners en de kinderen ervaren de overlast en dat maakt de kans van slagen groter, omdat veel van die overlast ook door de eigen mensen veroorzaakt wordt."