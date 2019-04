Overvallers van gezin in Bosschenhoofd deden zich voor als taxichauffeurs

De verdachten die zaterdagnacht een gezin overvielen in een huis aan de Margrietstraat in Bosschenhoofd deden zich voor als taxichauffeurs. Dat blijkt uit onderzoek van de politie, die nog altijd op zoek is naar de daders.

De 43-jarige bewoner was zaterdagnacht in Roosendaal en kreeg op de Bloemenmarkt een lift aangeboden. De man was in de veronderstelling dat degene die dit vroeg een taxichauffeur was. In de auto werd hij echter met een mes bedreigd. Vervolgens pakten de chauffeur en een andere man die in de taxi zat zijn portemonnee en huissleutels af. Ook pinden ze geld met zijn pas.

Val

Vervolgens reden de overvallers met de man naar zijn huis. Het slachtoffer moest - terwijl hij werd bedreigd met een mes - met een van de daders in de auto blijven zitten. De andere overvaller ging het huis binnen en bedreigde daar de bewoonster (41) met een schaar.

Hij wilde er vandoor gaan met een tas, maar onderweg viel de overvaller. Vervolgens liet hij de tas liggen en sprong hij de auto in. De bewoner in de auto werd vrijgelaten en daarna gingen de daders er vandoor. De recherche zet het onderzoek voort en zoekt onder meer naar camerabeelden.