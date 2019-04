Primeur! NWC uit Asten is de eerste Brabantse voetbalkampioen van dit seizoen

Dankzij een 9-0 overwinning op SV Laar verzekerde NWC uit Asten zich zondagmiddag van de titel in de Derde Klasse. De ploeg van trainer Roel Nabuurs is al het hele seizoen oppermachtig, maar toch kwam de titel op een onverwacht moment. Aflevering 23 van de rubriek Stelletje Amateurs.

Chesron Geuns was maandag één van de weinige spelers van NWC die gewoon op zijn werk verscheen na een avondje goed feesten. De 25-jarige topscorer van de ploeg, bezig aan zijn eerste seizoen bij de club, is in het dagelijkse leven werkzaam als fysiotherapeut. Hij kon niet zomaar zijn agenda leegvegen na de plotselinge feestwedstrijd tegen SV Laar.

We blikken samen met de trefzekere spits terug op het eerste kampioenschap in veertien jaar voor een seniorenteam van NWC.

Dit kampioenschap zag iedereen al een tijdje aankomen, maar toch kwam de titel zondag onverwachts.

Geuns: "Het was in theorie mogelijk om kampioen te worden, maar dan moesten onze concurrenten wel punten verspelen. HBSV mocht niet winnen en Liessel moest verliezen. Dat leek onwaarschijnlijk, maar het gebeurde toch. Daardoor zijn we nu al niet meer te achterhalen. Het bestuur had nog niets geregeld, maar dat komt goed. Over twee weken spelen we thuis tegen Helden en dan is er een officiële huldiging op de club."

Een blik op de ranglijst leert dat jullie dit seizoen oppermachtig zijn: ongeslagen in twintig wedstrijden, voorin zeer productief (57 goals) en achterin nauwelijks te passeren (negen goals).

"Als ik eerlijk ben zij we veel te goed om in de Derde Klasse te spelen. Vorig jaar is NWC met veel pech gedegradeerd uit de Tweede Klasse. Qua organisatie in het team stond het goed, maar het gebrek aan scorend vermogen brak de ploeg op."

Dat is dit seizoen dan goed gerepareerd. Je maakte zelf vier goals tegen SV Laar en bent met achttien doelpunten clubtopscorer.

"Ik heb veel te danken aan de jongens om me heen. Ik krijg aanvoer vanaf alle kanten van het veld. Met Jeremias Carlos David en Jeroen van Deursen aan de linker- en rechterflank vorm ik een gevaarlijk aanvalstrio. Het duurde even voordat het ging lopen, want het team moest toch even wennen aan het spelen met een diepe spits. Wat ook heeft geholpen is onze ijzersterke defensie: wij weten als aanvallers dat twee goals vaak genoeg zijn om een wedstrijd ook te kunnen winnen. Dat geeft veel rust."

Bij onze research op internet kwamen we jou ook tegen als verdienstelijk zanger. Mogen we ervan uitgaan dat jij bij de officiële kampioenshuldiging een optreden verzorgt?

"Haha, dat zou zomaar kunnen. Ik kom uit een muzikale familie, maar heb zelf nooit een instrument gespeeld. Toen ben ik maar gaan zingen. Ik ben een tijdje zanger geweest van The Roundabouts, een uit de hand gelopen hobby met wat vrienden. Ik zie mezelf bij de festiviteiten wel wat zingen van Rowwen Hèze. Je kunt vast wel raden welk nummer."