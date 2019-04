Onderzoek ramkraak: wapens, drugs en politie-uniform gevonden, vrouw aangehouden

De pui van de winkel was verwoest. (Foto: Gabor Heeres/SQ Vision)

SCHAIJK -

Bij het doorzoeken van twee chalets op camping De Maashorst in Schaijk heeft de politie vrijdag een bewoonster aangehouden. De doorzoekingen vonden plaats in het onderzoek naar de ramkraak bij een Primera-filiaal in Heesch.