Prinses Beatrix onthult zaterdag beroemd tegel-kunstwerk in Bergeijk

Het werk van Dekkers bestaat uit speciaal gemaakte tegels; ze zijn net zo groot als gewone stoeptegels maar dan door en door wit. De kunstenaar heeft de tegels volgens een strak patroon gestapeld. Op die manier zijn licht en schaduw een belangrijk deel van het kunstwerk. In totaal is het reliëf ongeveer vijftien bij acht meter groot.

Strakke vormen

De net voor de tweede wereldoorlog geboren Dekkers staat bekend om zijn strakke, wiskundige vormen. Er staan in Nederland nog ongeveer vijftien buitenkunstwerken van zijn hand. Dekkers kreeg met zijn vernieuwende werk internationale bekendheid. Van prinses Beatrix is bekend dat ze het werk van Dekkers waardeert. Bij de kersttoespraak van Willem-Alexander in 2017 hing een groot werk van Dekkers op de achtergrond.

Voor het opnieuw opbouwen van het kunstwerk moest 80.000 euro bijeengebracht worden.

Het tegelreliëf, dat van de kunstenaar geen eigen naam kreeg, stond oorspronkelijk op de patio van een school in Gouda. Het werk moest verdwijnen door een uitbreiding van de school. De afgelopen vijf jaar is een groep liefhebbers op zoek geweest naar een nieuwe bestemming. Daarbij bleek dat het werk in zo'n slechte toestand was dat het niet kon worden verhuisd; het werk dat nu in Bergeijk staat, is een reconstructie met nieuw gebakken tegels.

Monumentaal park

Erfgoedvereniging Heemschut heeft eerst geprobeerd het werk onder te brengen in een museum met een tuin of een park. Toen dat niet lukte, kwam de gedachte aan het Mien Ruyspark in Bergeijk naar boven. De rechte lijnen van het werk passen mooi in het park bij de voormalige weverij de Ploeg, een door Rietveld ontworpen gebouw, inmiddels een monument van het nieuwe bouwen.