Houvast voor fans: drie bizarre titelraces waarbij PSV alsnog de titel veroverde

Lukt het PSV dit seizoen alsnog om Ajax met lege handen achter te laten in de titelstrijd? (Foto: VI Images)

Een dag nadat PSV de koppositie verspeelde aan Ajax was de titelstrijd in de Eredivisie hét gespreksonderwerp op de werkvloer, in schoolkantines en aan de keukentafel. Nu de Amsterdammers ineens de regie in handen hebben, roepen we drie seizoenen in herinnering waarin PSV uit een moeilijke positie alsnog de titel won.

Ondanks de nieuwe rol als bijrijder houdt PSV hoop op een onverwachte plottwist die moet resulteren in een glansrijk slot van het seizoen, zoals in de rijke Eredivisiehistorie een aantal keren gebeurde. "Ik heb wel gekkere dingen meegemaakt", liet PSV-aanvaller Luuk de Jong treffend weten. Het zijn zeldzame uitzonderingen, maar ze bieden de PSV-fans in elk geval nog houvast.





SEIZOEN 2015/16



Situatie na 33 speelronden:

1. Ajax 81 punten (doelsaldo +60)

2. PSV 81 punten (doelsaldo +54)



Het Ajax van trainer Frank de Boer heeft de titel voor het grijpen op de laatste speeldag. De Amsterdammers staan op poleposition en hoeven alleen maar te winnen bij het laaggeklasseerde De Graafschap, dat op de ranglijst alleen SC Cambuur onder zich heeft. Het loopt echter helemaal mis voor de koploper.

Ajax breekt in de eerste helft nog wel de score open via Amin Younes, maar moet na rust de gelijkmaker toestaan: Bryan Smeets zet De Superboeren op 1-1. Hoewel Ajax nog 35 minuten de tijd heeft om op voorsprong te komen, speelt het opportunistische en onrustige spel van de ploeg de Doetinchemmers alleen maar in de kaart. Het blijft dan ook 1-1.

Intussen blijkt PSV in Zwolle weinig moeite te hebben met PEC: de Eindhovenaren winnen met 1-3 - mede door twee goals van Luuk de Jong - en wippen zo in de eindstand over de grote rivaal heen om de 23ste landstitel te veroveren.



SEIZOEN 2006/07



Situatie na 33 speelronden:

1. AZ 72 punten (doelsaldo +53)

2. Ajax 72 punten (+47)

3. PSV 72 punten (+46)



Deze ontknoping van de titelrace staat nog bij veel voetbalfans op het netvlies gebrand. Op 29 april 2007 maakt de Eredivisie een van de meest onvoorspelbare slotronden uit de historie mee. Voorafgaand aan de laatste speelronde maken koploper AZ en naaste belagers Aax en PSV nog kans op de titel. Ze staan namelijk alledrie op 72 punten, maar het AZ van trainer Louis van Gaal heeft het beste doelsaldo.

De Alkmaarders bezwijken tijdens een zonovergoten zonddag echter onder de immense druk en leiden een onverwachte 3-2 nederlaag bij Excelsior (3-2). Ajax wint in Tilburg weliswaar van Willem II (0-2) maar komt één goal tekort om PSV van de titel te houden. De Eindhovenaren halen namelijk uit tegen Vitesse (5-1) en grijpen zo met minimaal verschil de twintigste landstitel in de clubhistorie.



SEIZOEN 1990/91



Situatie na 33 speelronden:

1. PSV 51 punten (doelsaldo +53)

2. Ajax 51 punten (+51)



PSV en Ajax zijn het hele seizoen aan elkaar gewaagd en trekken tot aan het einde van de competitie gelijk op. PSV lijkt de titelkansen op de voorlaatste speeldag te verspelen na een pijnlijke 4-1 nederlaag bij FC Groningen, dat knap derde staat. Hennie Meijer en Milko Djurovski zijn in het Oosterpark de grote plaaggeesten voor PSV.

Ajax verzuimt op bezoek bij het laaggeklasseerde SVV te profiteren en gaat verrassend met 1-0 onderuit. Beide ploegen winnen daarna hun laatste wedstrijd: PSV verslaat FC Volendam met 3-0, terwijl Ajax Vitesse met dezelfde cijfers klopt. Daardoor blijft PSV de Amsterdammers op doelsaldo voor (+56 tegen +54) en kroont het zich tot landskampioen. Romário en Dennis Bergkamp delen de topscorerstitel met elk 25 treffers.