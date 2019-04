Bestuurder belandt tegen boom en raakt bekneld in bestelbus

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. (Foto: SQ Vision)

HERPEN -

Een bestuurder van een bestelbusje is maandagmiddag tegen een boom beland aan de Berghemseweg in Herpen. Het slachtoffer raakte bekneld en moest door de brandweer uit het busje worden geknipt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.