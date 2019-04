In brand gestoken man (49) Breda overleden, 25 rechercheurs onderzoeken zaak

Het slachtoffer werd maandagavond na de aanslag in een huis in de straat onder de douche gezet. Hij was toen nog aanspreekbaar. Daarna werd hij met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer heeft nog wel een verklaring afgelegd bij de politie.

Bekijk de video en lees dan verder

Volgens de politie woonde de man niet in de garagebox. In de garagebox zit een bedrijf dat handelt in auto-onderdelen. Het is onduidelijk of de man de eigenaar of een medewerker was van het bedrijf.

LEES OOK: Man (49) in brand gestoken in Breda, politie spreekt van gerichte aanslag

Vastgebonden

Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar volgens buurtbewoners zou het om een uit de hand gelopen ruzie gaan tussen twee mannen, die in eerste instantie op Facebook werd uitgevochten. De man zou zijn vastgebonden, overgoten met benzine en daarna in brand gestoken, maar de politie kan dit nog niet bevestigen.

Verschillende buurtbewoners zagen de man brandend op straat lopen. Hij is in een huis aan de overzijde van de straat onder de douche gezet.

Meerdere daders

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de aanslag is gepleegd door meerdere daders. Het Team Grootschalige Opsporing doet uitgebreid sporenonderzoek in en rond de garagebox. De straat is dinsdagochtend nog afgesloten. Voor buurtbewoners is slachtofferhulp ingeschakeld.

Luister hieronder naar het gesprek met Willem-Jan Uytdehage van de politie.