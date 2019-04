Doelpuntendroogte Mitchell te Vrede komt NAC nu alles behalve goed uit in degradatiestrijd

Want NAC staat zoals bekend nog altijd op de laatste plaats in de eredivisie. Na de winterstop scoorde de hekkensluiter pas vijf keer in twaalf duels en NAC-spits Mitchell te Vrede was niet een van die doelpuntenmakers. De topscorer van de club staat al een tijdje droog. Zijn laatste goal maakte hij op 22 december 2018 tegen SC Heerenveen. Dat klinkt langer dan dat het in werkelijkheid is, wegens de winterstop. Ook direct na de winterstop raakte Te Vrede tijdens het duel met Willem II. Hij miste door een verrekte pees vier wedstrijden, maar in de overige zeven wedstrijden lukte het de spits niet om het net te vinden.

Voormalig NAC-spits Ton Cornelissen over doelpuntendroogte Mitchell te Vrede: 'Een goal kan meteen het verschil maken'

Op zoek

De spits van NAC krijgt per wedstrijd niet veel kansen, aangezien NAC merendeel van de tijd niet op de helft van de tegenstander speelt. “Maar hij krijgt wel degelijk de kans om te scoren”, zegt voormalig NAC-spits Ton Cornelissen. “Je ziet wel aan hem dat hij op zoek is naar het doelpunt. Hij lijkt wat onrustig voor de goal, maar het belangrijkste is dat hij in z’n kracht blijft voetballen.”

En die kracht van Te Vrede ligt in en rondom de zestien. Daar kan de spits gevaarlijk zijn, denkt Cornelissen. De oud-spits, die onder meer topscorer van NAC werd in de eerste divisie, ziet dat Te Vrede nu andere dingen aan het doen is. “Ik zie hem nu wat vaker uitwijken naar de zijkant, terwijl hij juist gevaarlijk is in de as van het veld.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Ton Cornelissen in zijn tijd als NAC-spits (foto: VI Images).

Tiende goal

Te Vrede kwam in de eerste seizoenshelft nog tot een respectabel aantal van negen goals. Daarmee leek hij met gemak zijn persoonlijke record van tien eredivisiegoals in één seizoen te verbreken. Dat kan natuurlijk nog steeds, maar nu hikt de spits van NAC dus al enige tijd tegen die tiende treffer aan.

Cornelissen maakte het in zijn tijd als spits zelf ook mee dat het wat minder liep en de goals niet vielen. “En dat heeft elke spits wel een tijdje. Maar ik was niet iemand die de bal ging ophalen. Wat ik wel deed was extra trainen. Meer afwerken bijvoorbeeld. Je moet er toch op de een of andere manier voor zorgen dat het vertrouwen terugkeert. Een goal kan meteen het verschil maken.”

Niet wisselen

Ruud Brood kan een belangrijke schakel zijn voor Te Vrede. De nieuwe trainer kan de spits van NAC helpen, denkt Cornelissen. “Hij moet situaties creëren waarmee Te Vrede zoveel mogelijk in zijn kracht komt. Dus: veel afwerk oefeningen en oefeningen voor de handelingssnelheid. Maar het laatste wat je moet doen is hem uit de basis halen. Achter hem heb je op dit moment alleen de jonge Sydney van Hooijdonk. Hij komt eraan, maar is nu nog te jong. Daarachter heb je nog Skender Loshi, maar dat is hetzelfde verhaal als bij Sydney.”

Te Vrede heeft komende vrijdag opnieuw de kans om zijn eerste goal na de winterstop te maken, wanneer NAC het in eigen huis opneemt tegen FC Emmen.