Erik van Loon de favoriet voor Morocco Desert: ‘Maar ik voel echt totaal geen druk’

Eerder werkten beide heren al samen tijdens vier Dakar Rally’s en dus kan de hernieuwde samenwerking worden gezien als heuse een reünie. Van Loon benaderde Rosegaar zo’n 2,5 week geleden pas, maar de navigator hoefde niet lang na te denken. “Ik was wel verrast”, zegt Rosegaar, die tijdens de laatste Dakar als navigator samenwerkte met de Brit Harry Hunt. “Ik was nog vrij en dan is het natuurlijk geweldig om deze rally samen te rijden.”

Van Loon en Rosegaar tijdens Dakar 2017 (foto: VI Images).

En deze rally is de Morocco Desert. De eerste wedstrijd op de rallykalender. Volgens Van Loon is het niveau een stapje lager dan de Dakar Rally, maar aangezien er geen verbindingskilometers zijn tijdens de Morocco Desert, is het toch anders dan anders. “Dat heb ik echt nog niet meegemaakt”, zegt Van Loon daarover. “Het is wel een serieuze rally en ik wilde nog graag een keer in Zuid-Marokko rijden dus dat maakte dit wel heel mooi.”

Zaterdag start de rally, maar tot nu toe heeft Van Loon geen enkele spanning. “Ik ben daar ook niet zo van. Natuurlijk heb ik voor de start wel wat gezonde spanning, maar ik ga rijden zonder enige druk en daar kijk ik echt naar uit. Ik vind het wel prettig dat het net een niveautje lager is.”

Erik van Loon: 'De Dakar 2020 zal naar alle waarschijnlijkheid in Saoedi-Arabië worden verreden'

De favoriet

Doordat het deelnemersveld niet zo goed is als bij de Dakar, is Van Loon opeens gebombardeerd als de favoriet voor de eindzege in Marokko. “Eigenlijk zou ik daardoor druk moeten voelen, maar dat is er dus echt totaal niet.” Toch houdt Van Loon een slag om de arm. “Er zijn wel een aantal goede coureurs. En het is een soort ‘mini-Dakar’, waar er meerdere dingen fout kunnen gaan. Je moet dus altijd op je hoede zijn en het is ook niet zo dat ik dit maar eventjes ga winnen.”

Bij navigator Rosegaar zijn er wel wat spanningen omtrent de favorietenrol. “Het is de eerste keer dat we deze gaan rijden, dus je weet niet precies wat je kunt verwachten. Natuurlijk gaan we voor de eindzege, maar er zijn dus nog wel wat spanningen zo vooraf.”

De hernieuwde samenwerking tussen Van Loon en Rosegaar is dus maar eenmalig, want na de Morocco Desert gaan Van Loon naar verluidt in zee met een Fransman als navigator. Met hem bereidt de autocoureur uit Reusel zich voor op Dakar 2020. “Dit wordt een pittige rally, maar het is een goede voorbereiding voor de Dakar”, zegt Van Loon. “De Dakar 2020 zal naar alle waarschijnlijkheid in Saoedi-Arabië worden verreden, dus dat is ook weer een leuke uitdaging.”