Luchthavendirecteur Joost Meijs verruilt Eindhoven Airport voor vliegveld op Aruba

Directeur Joost Meijs van Eindhoven Airport wordt per 1 september de baas van Queen Beatrix International Airport op Aruba. Meijs werk nu bijna 13 jaar op de Eindhovense luchthaven en volgde in oktober 2008 Bart de Boer op als directeur. Bij zijn aantreden in 2006 had Eindhoven Airport ruim één miljoen passagiers. Dit jaar wordt dit aantal geschat op 6,5 miljoen reizigers.

Naast de dagelijkse leiding zal Meijs zich op Aruba gaan richten op de verbetering van de luchthaven, waar de komende vijf jaar voor 300 miljoen dollar in wordt geïnvesteerd. Wie zijn opvolger in Eindhoven wordt is nog niet bekend.

Enorme groei

Eindhoven Airport heeft afgelopen jaren een enorme groei meegemaakt. Zo biedt de grootste regionale luchthaven nu ruim 80 directe vliegbestemmingen, maar ook het complex groeide. Zo heeft het sinds 2013 een eigen hotel, is de terminal uitgebreid en kwam er een compleet nieuwe bagagehal. In oktober wordt de herbouwde parkeergarage geopend en volgend jaar is de Eindhoven Airport Boulevard klaar.

Na een periode van snelle groei kondigde Meijs eind vorig jaar een koerswijziging aan. 'Deze strategie is erop gericht dat Eindhoven Airport in de volgende tien jaar nadrukkelijk bijdraagt aan een duurzame samenleving die aansluiting houdt bij de regionale Brainport-ontwikkelingen', zo schrijft de luchthaven.

Dankbaar

In de toelichting op zijn aangekondigd vertrek schrijft Meijs verder: “Ik ben enorm trots op de collectieve prestaties door de collega’s in de afgelopen jaren. Ik weet dat we veel van elkaar hebben gevraagd om dit allemaal neer te zetten. Dit uitstekende team heeft gezorgd voor het succes van Eindhoven Airport. Ik ben zeer dankbaar dat ik in dit team een rol heb mogen vervullen.”