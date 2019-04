Zorgen om dreigende sluiting dagbehandeling voor autistische jongeren in Eindhoven

De voorgenomen sluiting van de dagbehandeling voor autistische jongeren van de GGzE in Eindhoven zorgt voor veel vragen en onrust bij betrokkenen. De afdeling op het terrein van De Grote Beek gaat in augustus dicht en dat betekent dat er voor veertien jongeren en eventuele nieuwe cliënten een alternatief gevonden moet worden. Vanuit diverse kanten wordt geprobeerd de afdeling toch in stand te houden.

Hans Schocke uit Best pleit ook voor voortzetting van de dagbehandeling. Zijn 19-jarige zoon Joris verblijft sinds november vier dagen op het dagverblijf, waar hij behandeld wordt en tegelijkertijd onderwijs volgt. Hij ziet het belang van de dagbehandeling voor zijn zoon en voor de andere kinderen die zich eerder op hun school niet wisten te handhaven.

Kinderen met capaciteiten

"Het zijn allemaal kinderen met capaciteiten. Mbo, havo en VWO-niveau. Vastgelopen op het reguliere en speciale onderwijs en hier worden ze in een traject van een jaar weer op het goede spoor gezet. Het is een combinatie van behandeling en onderwijs. Het is echt doodzonde als dat verdwijnt."

Zorgwekkend

Vanwege bezuinigingen van de gemeente Eindhoven zal de afdeling per 1 augustus stoppen. Dat zal grote gevolgen hebben voor de jongeren, aldus Schocke. "Ik denk dat mijn zoon daar nog niet klaar voor is, want hij is pas halverwege. Als het traject wordt afgekapt is het de vraag waar je dan uitkomt. Daarnaast staan er kinderen op de wachtlijst waar dus helemaal geen plek meer voor is. Dat is zorgwekkend als je kijkt wat er in deze regio aan autistische jongeren is, die die hulp gewoon nodig hebben."

Van zelfmoordpogingen tot hoop voor de toekomst

De zorgen van Hans Schocke om zijn zoon worden gedeeld door andere ouders van kinderen die gebruik maken van de dagbehandeling. "Ook andere ouders hopen op handhaving van de afdeling. Een moeder vertelde dat ze zo blij was met de ontwikkeling van haar kind. Van antidepressiva en zelfmoordpogingen tot hoop van de toekomst, zo noemt ze het. Een dreigende sluiting zorgt natuurlijk dus voor veel angst bij de betrokkenen."

Alternatieven of uitstel

Wethouder Richters van zorg in Eindhoven denkt dat er wel tot een oplossing te komen is. Ze liet al weten samen met GGzE naar alternatieven te zoeken voor de veertien jongeren. Mocht dat niet lukken, dan overweegt ze om de sluiting uit te stellen.

Rationele keuze

Bas van Oosterhout is manager Kind en Jeugd bij GGzE. Volgens hem is sluiting onder de huidige voorwaarden onvermijdelijk voor zijn organisatie. "Er moeten keuzes gemaakt worden. Er is al een enorme financiële krimp ingezet in de jeugdzorg en dat betekent dat je zo'n rationele keuze moet maken. Maar dat is wel heel pijnlijk en heel moeilijk."

Politiek aan zet

Dinsdagavond komt het onderwerp weer ter sprake in de gemeenteraad van Eindhoven. De SP dient dan een motie in om de sluiting met minimaal één jaar uit te stellen, in afwachting van een structurele oplossing. En ook uit de regio-gemeenten van Eindhoven komen geluiden om dit besluit nog even tegen te houden. Van Oosterhout wacht die ontwikkelingen af. "We zullen het gaan zien en moeten het gewoon afwachten en ons plan snel bijstellen om te kijken wat het meest optimaal is voor de jongeren die bij ons in zorg zijn."