Onze vijf weekendtips: kwalleballen in de modder en een verlichte optocht

ABBA-dag in Roosendaal (zaterdag)

Noem Waterloo, Dancing Queen of The winner takes it all en de ware fan weet genoeg: het is weer tijd voor de internationale ABBA-fandag in Roosendaal. De fans van Björn, Benny, Agnetha en Anni-Frid, en die zijn er veel, kunnen zaterdag vanaf 11.00 uur hun hart ophalen bij Rottier Dance Studio aan de Vijfhuizenberg. De Roosendaalse fanclub is de enige club ter wereld die door de Zweedse band is erkend. Het zal je niet verbazen, maar alles in de studio ademt Abba. Van souvenirs tot en met de elpees. Maar het is niet alleen Thank you fore the music, fotograaf Anders Hanser laat bijzondere foto's zien van de band. De fandag duurt tot 23.00 uur en voor tien euro ben je binnen.

Zinderend Zuiden is ook aanwezig op de ABBA-fandag. Maandag kun je om 18.12 uur een reportage zien van de fandag in Roosendaal.

Verlichte carnavalswagens in Putte (zaterdag)

Voor de twintigste keer trekt zaterdag de stoet met verlichte carnavalswagens door een van de dorpskernen van de gemeente Woensdrecht. Dit jaar strijkt het lichtcircus neer in Putte. De lichtstoet is niet alleen spectaculair, maar ook populair. Langs de route staan soms duizenden toeschouwers om de Brabantse en Belgische wagens te bewonderen. De Lichtstoet Woensdrecht vertrekt om 21.30 uur op de Hogebergdreef. Wanneer de ‘stekker uit het stopcontact gaat’ is nog niet duidelijk.

Het ‘ja-woord’ in Kasteel Helmond (zondag)

Trouwen in Kasteel Helmond. Het lijkt het begin van een sprookjeshuwelijk. Zondag mogen de ridders van hun witte paard om hun geliefde te strikken voor het huwelijk. Nog niet voor het leven, maar voor één dag. Maar wel compleet met trouwkleding, muziek, een speech van de trouwambtenaar, trouwfoto’s en een glas bubbels. Wil je ook (nep) trouwen? Dat kan! De kosten zijn 30 euro voor het bruidspaar en 5 euro per bruiloftsgast. Meer weten of aanmelden, dat kan via museum Helmond. Ook Omroep Brabant wil je een handje helpen. Wil je weten hoe?





Kwalleballen in Dommelen (zondag)

Er is maar één festijn waar je een modderfiguur mag slaan: het Kwalleballen in Dommelen. Ofwel: een lekker potje rugbyen en ander vermaak in de modder. Rugbyclub The Vets draagt zorg voor de organisatie van het jaarlijkse festijn aan de Venbergseweg in Dommelen. Op een omgeploegd maisveld wordt er ‘een soort van rugbywedstrijd’ gespeeld. Aanstaande zondag is het weer zover. Het Kwalleballen is niet alleen voor spierbonken, rauwdouwers, mannetjes- of vrouwtjesputters, iedereen die ouder is dan vier jaar mag deelnemen. Inschrijven kan via de site van het Kwalleballen.



Open dag op beleefboerderij in Riel (zondag)

Ben je nog op zoek naar een leuk gezinsuitje. Zondag is het open dag op de beleefboerderij Van 't Zandvliet in Riel. Van 10.00 tot 17.00 uur staan de hekken van de boerderij wagenwijd open. Naast de al aanwezige boerderijdieren als koeien, kalfjes, konijnen en ezels valt er zondag nóg meer te knuffelen. Liefst zeventig andere aaibare beesten worden daar speciaal voor ingevlogen. Verder is er een springkussen en zorgen clowns voor de vrolijke noot. Je vindt de boerderij aan het Zandeind in Riel. Overigens staan er op de schoorsteenmantel van de boerderij al twee belangrijke recreatieprijzen. Dat zegt al genoeg.

Tips?

Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat Omroep Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur een mail naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!