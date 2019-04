Automobilist overleden bij ongeval in Bakel

Een auto is tegen een boom gebotst in Bakel. (Foto: Martien van Dam/SQ Vision)

Een automobilist is dinsdagmiddag overleden bij een ongeval op de Oldert in Bakel. De auto waarin het slachtoffer zat botste tegen een boom.

Er waren geen andere weggebruikers bij het ongeluk betrokken. Het is onduidelijk wie het slachtoffer is en of het om een man of een vrouw gaat.

Meerdere hulpdiensten waren op de plek van het ongeval aanwezig. Er was ook een traumahelikopter geland.