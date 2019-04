Foto's van overval op snackbar De Tempel vrijgegeven, wie kent deze overvallers?

De politie heeft foto's vrijgegeven van de overval op snackbar De Tempel in Eindhoven op 24 september 2018. Het was de negende of tiende keer dat de snackbar aan de Antwerpenlaan werd overvallen. De overvallers zijn nooit gepakt, reden voor de politie Eindhoven om nu meer informatie te geven.

"De eerste dader was in het bezit van een vuurwapen en de tweede dader was in het bezit van een mes. Er werd geroepen: 'Geld, geld, ga zitten!' Hierbij richtte de dader zijn vuurwapen op de medewerkster," stelt de politie.

De overvallers namen de kassalade mee. Een medewerker moest bovendien de dagopbrengst afstaan. Rond 22.00 uur sloegen de daders op de vlucht.

De eigenaresse laat aan Omroep Brabant weten dat ze blij is dat de foto's getoond worden. "We hopen dat de overvallers worden gepakt."

LEES OOK: Snackbar wéér overvallen in Eindhoven, eigenaar doet contant geld in de ban