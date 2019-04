Toeschouwer zijn op je eigen begrafenis, het kan binnenkort in Breda

Anne Marie Scheepers van uitvaartorganisatie Zuylen in Breda spreekt van een unieke mogelijkheid. “Op die zondag kijkt de uitgekozen persoon (die ouder dan 18 jaar moet zijn) toe hoe zijn eigen begrafenis wordt vormgegeven”, vertelt Schepens. “Er worden echt rouwkaarten verstuurd. Familie, vrienden en kennissen komen bijeen in de Brabant-aula voor een rouwdienst. En in de aula zal de kist ook echt op een verhoging staan.”

Aparte kamer

De levende overledene mag zijn eigen rouwdienst volgen vanuit de regiekamer. Vanuit die kamer wordt onder meer de muziek gestart, die een vast onderdeel is geworden van bijna elke uitvaart. Hij of zij kan vanuit die kamer ook zien en horen hoe de aanwezigen rouwen en op welke wijze de man of vrouw wordt herdacht.

'Zijn eigen kist in het graf zien zakken'

Na de rouwdienst krijgt de uitvaart een realistisch vervolg, vertelt Scheepers. “Daarna gaan we naar ons begraafpark om die persoon ook echt te laten begraven. Uiteraard ligt er niemand in de kist, maar eigenlijk wel. Onze gast zal als toeschouwer meelopen naar het graf en zijn eigen kist in het graf zien zakken.” Met deze bijzondere actie wil Zuylen ‘het afscheid nemen’ laagdrempeliger maken.

Scheepers: 'Mensen die gast willen zijn op hun eigen begrafenis kunnen zich aanmelden'



Ethisch getoetst

Mensen die gast willen zijn op hun eigen begrafenis kunnen zich aanmelden bij het uitvaartbedrijf. “We willen wel dat ze met goede argumenten komen", zegt Scheepers, die stelt dat dit bijzondere initiatief ook ethisch is getoetst. “We zijn niet over één nacht ijs gegaan, het hele team staat achter dit initiatief. Het is netjes, het is geen grapje.”

Cake of bitterballen

Voor zover na te gaan is het de eerste keer in Nederland dat iemand zijn eigen begrafenis als gast mag bijwonen. Net als bij alle andere uitvaarten wordt ook deze uitvaart afgesloten met een condoleance. “De levende overledene mag dan bepalen of het cake of bitterballen worden”, aldus Scheepers.