Duizend aanrijdingen met wilde dieren in de provincie, daarom campagne

Het aantal aanrijdingen neemt de laatste jaren toe. Dit heeft te maken met het versnipperde landschap in Brabant waardoor dieren zich veel verplaatsen, we relatief veel wegen kennen en het aantal wild zoals reeën en zwijnen toeneemt.

Proef met nieuwe wildspiegels

Vooral reeën zijn in het voorjaar slachtoffer van pijnlijke ontmoetingen met auto's. Maar ook worden in onze provincie steeds vaker zwijnen, vossen en dassen aangereden. Om te zorgen dat het wild wegblijft van de weg, worden er op vier plekken als proef nieuwe wildspiegels geplaatst. De reflectie van het licht van de auto, doet het dier stilstaan en daarmee is het gevaar als vaak geweken.

Ook plaatst de provincie nieuwe borden met daarop een hert of een hert en een wild zwijn met daarbij de tekst 'wij steken zomaar over'.

Nieuw ontworpen wildspiegels

In Brabant komen deze te staan naast de provinciale weg tussen Ossendrecht en Putten, bij het Kempisch Bedrijventerrein in Hapert, bij landgoed De Utrecht bij Esbeek en aan de Middenpeelweg bij Zeeland. Een proef in Duitsland met deze nieuwe spiegels zorgde voor tachtig procent minder aanrijdingen.

Om de automobilist beter zicht te geven, houdt de provincie daarnaast de bermen breed, gemaaid en gesnoeid zodat een overstekende ree eerder gespot wordt.

Wat moet je doen als automobilist?

Het advies is om echt langzamer te rijden in bosrijke gebieden en extra alert te rijden, zeker in het donker. En mocht het toch tot een aanrijding komen, is het devies om het beest recht aan te rijden en niet te ontwijken. Dat is het veiligst. Want in 58 procent van de ongelukken met wild is er letsel doordat de bestuurder is uitgeweken en in een sloot of op een boom belandt.

Wat veel mensen niet weten, is dat je altijd de politie moet bellen als je wild hebt aangereden. Doe je dat niet, ben je feitelijk strafbaar.