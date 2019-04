Corry Konings en Brownie Dutch zingen en rappen een speciaal koningsdaglied

"Het is een vrolijke meezinger geworden, het gaat ook echt over koningsdag", zegt de zangeres uit Berkel-Enschot. "We feesten met zijn allen, in alle dorpen en steden zijn mensen in het oranje gekleed en belangrijk. We feesten samen. Het is heel bijzonder dat je op zo'n dag dicht bij de koning en zijn gezin kunt komen."

Samenwerking met Brownie Dutch

Voor het Corry Koningsdaglied ging een langgekoesterde wens van haar in vervulling: "Ik wilde altijd al heel graag een nummer maken met een rapper en die wens is nu uitgekomen." Het nummer is opgenomen in de studio van zanger/rapper en producer Brownie Dutch. "We kenden elkaar al toen hij meedeed aan Ali B op Volle Toeren. Daarna kwamen we elkaar regelmatig tegen bij shows. Ik vind het geweldig dat zijn rap nu vermengd is in dit nummer."

Zelf zal de 'Koningin van het Levenslied' op koningsdag vooral op het podium staan om haar nummer te laten horen. Of ze het ook voor de koning en zijn gezin mag zingen, weet ze nog niet. "Maar het zou natuurlijk heel mooi zijn. Ik zou hen graag willen ontmoeten."