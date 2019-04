Alles over babbeltrucs, woningbeveiliging en veilig online betalen: ouderen krijgen les

Met hulp van het ministerie van Justitie & Veiligheid en grote bedrijven zoals ABN-AMRO en Interpolis is de veiligheidscursus voor ouderen voor de tweede keer gehouden. Niet alleen in Tilburg, maar ook in negen andere steden in tien dagen tijd.

Eén van de sprekers was Klaas Wilting. De oud-politiewoordvoerder benadrukte dat ouderen vaak makkelijk slachtoffer zijn maar dat ze zelf een hoop kunnen doen om narigheid te voorkomen.

Zo denken mensen vaak onterecht dat ze een crimineel zouden herkennen. Een andere tip is om ervoor te zorgen dat je huis helemaal voldoet aan het keurmerk 'Veilig wonen.' "Dus dat je geen losse sloten hebt en dat soort zaken."

Door het hele land

Ruim duizend senioren komen naar tien bijeenkomsten. Daar worden ze tijdens drie workshops bijgeschoold over mentale weerbaarheid, voorbereiding op babbeltrucs, phishing en andere vormen van online oplichting, veiliger internetbankieren en het beveiligen van apparaten. Ook krijgen de bezoekers meer inzicht in de mogelijkheden om het huis beter te beveiligen.

Deelnemer Jan, die na het volgen van de cursus liever niet met zijn achternaam genoemd wil worden, doet mee omdat men altijd iets kan leren over beveiliging thuis en in het algemeen. "Bij ons in de buurt wordt best dikwijls ingebroken. En ik moet hardop roepen, het gaat bij ons nog goed."

Verder heeft deelnemer Jan geleerd dat het belangrijk is om een testament op te maken. "Elke dag kan de laatste zijn. Dan is het goed dat je achter de hand hebt dat iedereen weet wat er moet gebeuren."

Bekijk de video en lees verder.

Op heterdaad betrapt

Josje Coumans is ook één van de senioren die zich heeft aangemeld. Zij heeft zelf ervaren hoe het is om oog in oog te staan met een inbreker. Haar buurvrouw was op een middag naar het ziekenhuis. "Ik hoorde opeens geluid uit het appartement, maar ik wist dat ze niet thuis was. Toen ik ging kijken, zag ik twee hele knappe mannen. Ik vroeg aan ze of ik kon helpen. Ze lachten maar zeiden verder niets. Toen ze naar buiten liepen, zwaaiden ze zelfs nog naar me." Het was natuurlijk foute boel. Want de alerte vrouw zag dat er gerommeld was aan het slot. "Ook zat er papier tussen de sponning. Ik was dus net op tijd."

Niemand binnenlaten

Kees Dorreman heeft ook een hoop opgestoken van de workshops. "Wat ik hier geleerd heb is dat ik heel attent moet zijn dat ik geen mensen binnen moet laten." Dat heeft de deelnemer eerder wel gedaan, maar dat is gelukkig goed afgelopen. "Ik vind het altijd heel belangrijk, al ben ik al oud, dat je je kennis nog kunt verbreden. En veiligheid is een hele belangrijk iets om te weten."

Bekijk de video en lees verder.

Blind vertrouwen

Het blijkt dat ouderen wat sneller slachtoffer zijn van criminaliteit volgens Klaas Wilting. "Jonge mensen weten wat er allemaal gebeurt in de samenleving, maar zij vertrouwen de mensen nog. Soms gebeurt het dat iemand tegen een oudere aanstoot in de winkel. Ze zeggen sorry, maar vervolgens ben je je tas kwijt of weet ik veel wat. Vertrouwen is heel goed, maar je moet op blijven letten," sluit de oud-politiewoordvoerder af.