Waar liggen de kansen voor de Houdini-act van NAC?

NAC heeft het voordeel, als er wordt gekeken naar de resterende programma's, dat het nog drie van de vijf wedstrijden in het eigen Rat Verlegh Stadion mag spelen. De concurrentie, op Fortuna Sittard na, speelt nog maar twee keer in eigen huis. De ploeg van trainer Ruud Brood ontvangt dus komende vrijdag directe concurrent FC Emmen, die afgelopen weekend nog een mokerslag uitdeelde aan NAC door op zondag in eigen huis van SC Heerenveen te winnen en daardoor de voorsprong naar zeven punten te vergroten op hekkensluiter NAC.

Directe handhaving mogelijk

Dat gat kan vrijdag in het meest positieve geval voor NAC weer vier punten kunnen zijn, maar nog belangrijker is dan dat de Bredase ploeg Excelsior en De Graafschap op de hielen nadert. Beide concurrenten spelen komend weekend respectievelijk tegen Ajax en PSV, wat de kans op punten niet groter maakt voor beide teams. Met een overwinning heeft NAC nog alle kans om de laatste plaatst te verlaten en heeft het zelfs nog in het meest positieve geval kans om zich direct te handhaven.

Maar daarvoor moet vrijdag dus wel worden gewonnen van FC Emmen. En dat zal al lastig zat worden. In Drenthe verloor NAC eerder dit seizoen nog kansloos met 3-0 en na de winterstop is de Bredase hekkensluiter ook niet bepaald in vorm. Met zeven punten en vijf gescoorde doelpunten in de eerste twaalf wedstrijden van 2019 kan er vast worden gesteld dat NAC op z’n zachtst gezegd niet in vorm is. Daar komt nog bij dat clubtopscorer Mitchell te Vrede (negen goals) ook nog droog staat in 2019.

NAC won vorig seizoen van Feyenoord (2-1) (foto: VI Images).

NAC heeft in de laatste vijf duels gewoonweg punten nodig. Er moeten, gezien de concurrentie, minimaal nog drie wedstrijden worden gewonnen door de ploeg van Brood om nog uitzicht te houden op directe handhaving of de nacompetitie. Een overwinning op Emmen is dus noodzaak, maar ook daarna speelt NAC nog tegen laagvliegers Fortuna Sittard (uit) en PEC Zwolle (thuis) waar de volle buit gepakt kan worden. Veel NAC-fans zullen ook hopen dat hun club het kunststukje van vorig jaar kunnen herhalen, toen NAC in eigen huis won van Feyenoord. Dat duel staat op woensdagavond 24 april op de planning. Maar eerst dus komende vrijdag FC Emmen, want als NAC die wedstrijd niet wint, is het zo goed als klaar.

Bekijk hieronder de resterende programma's van NAC en diens concurrenten.

Resterend programma NAC (18e, 21 punten)

NAC – FC Emmen

Fortuna Sittard – NAC

NAC – Feyenoord

NAC – PEC Zwolle

SC Heerenveen - NAC

Resterend programma Excelsior (17e, 26 punten)

Ajax – Excelsior

Excelsior – Willem II

ADO Den Haag – Excelsior

Excelsior – AZ

Heracles Almelo - Excelsior

Resterend programma De Graafschap (16e, 26 punten)

PSV – De Graafschap

VVV-Venlo – De Graafschap

De Graafschap – FC Emmen

De Graafschap – Ajax

Vitesse – De Graafschap

Resterend programma FC Emmen (15e, 28 punten)

NAC – FC Emmen

FC Emmen – FC Utrecht

De Graafschap – FC Emmen

FC Emmen – FC Groningen

Willem II – FC Emmen

Resterend programma Fortuna Sittard (14e, 30 punten)