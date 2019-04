PSV-speelster Aniek Nouwen niet opgenomen in WK-selectie, overige Brabantse vrouwen wel

Nouwen behoort nog wel tot de zogeheten standby-lijst. Dat houdt in dat de PSV-speelster nog opgeroepen kan worden bij mogelijke blessures. Aangezien het WK voor vrouwen pas over twee maanden begint, is er nog een kleine kans dat de voetbalster uit Deurne toch nog mee gaat naar Frankrijk.

Debuut

Begin maart maakte Nouwen haar debuut in Oranje. De verdediger uit Deurne mocht tijdens een oefeninterland met Polen in de basis starten en werd toen na zestig minuten gewisseld. In totaal kwam Nouwen tot nu toe tot twee interlands, maar ze zal er naar alle waarschijnlijkheid komende zomer niet bij zijn in Frankrijk.

Zoals verwacht bestaat de Brabantse delegatie bij de Oranjeleeuwinnen uit Kika van Es, Danielle van de Donk en Jackie Groenen. Het trio behoorde ook tot de selectie die in 2017 in eigen land het EK wist te winnen. Van de Donk maakte dinsdag nog indruk door viermaal te scoren tegen Chili. Het WK in Frankrijk wordt gespeeld van 7 juni tot en met 7 juli.