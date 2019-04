Prijs benzine met 1,80 euro het hoogst in vijf jaar: 'Het loont om om te rijden via België'

1,80 euro: dat is de adviesprijs woensdag per liter Euro95. De prijs voor benzine is dit jaar nog niet zo hoog geweest. Sterker nog: het is de hoogste benzineprijs in vijf jaar. De laatste keer dat de adviesprijs voor benzine de 1,80 euro doorbrak, was in april 2014. Dat berekende consumentencollectief UnitedConsumers. Daarmee komt het record van 1,895 euro uit oktober 2012 in zicht.

Waar we in Nederland voor een liter Euro95 1,80 euro betalen, tel je op verschillende plekken net over de grens in België gemiddeld 1,42 euro neer. Aan de grens van Brabant met België zijn die verschillen in prijzen goed te zien. In het kaartje hieronder zijn willekeurige tankstations geselecteerd. Als we van deze selectie de duurste prijs voor Euro95 in Brabant (1,809 in Esbeek) vergelijken met de goedkoopste prijs voor Euro95 in België (1,396 in Baarle-Hertog), scheelt het ruim 40 cent.

File van Nederlandse kentekenplaten bij tankstation Poppel

Door de goedkope benzineprijs in België rijden een hoop Nederlanders om om bij de zuiderburen te tanken. En dat is te zien in het Belgische Poppel: auto’s met Nederlandse kentekenplaten, vooral automobilisten uit Tilburg en Goirle, schuiven hier steeds aan in de file voor de pompen.

Bij tankstation Haan aan de Oerlesestraat in Tilburg betaal je voor een liter Euro95 1,669 euro. Bij tankstation Tamoil aan de Nieuwekijksedijk betaal je 1,729 euro. Daartegenover betaal je bij tankstation Van Raak in Poppel maar 1,485 euro per liter.

“Het is een groot verschil met wat je betaalt in Nederland. Ik vind het wel de moeite waard om om te rijden via Poppel. Het scheelt me zo zes, zeven euro. Dat loont wel”, laat iemand uit Goirle weten. “Ik had gehoopt dat de prijzen in Nederland wat lager zouden worden, maar het tegenovergestelde is waar. Daarom kom ik speciaal naar dit tankstation in Poppel”, zegt iemand anders uit Tilburg.



Hoge prijs zal nog even zo blijven

Paul van Selms van UnitedConsumers legt uit dat de hoge prijs onder andere te maken heeft met organisatie van olie-exporterende landen (OPEC-landen) die de oliekraan blijft dichtdraaien. Voorlopig zullen de OPEC-landen minder olie blijven produceren, en daardoor zal de olieprijs hoog blijven.

Ook spelen sancties tegen Iran (een olie producerend land), de onrust in Venezuela en Libië en de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China een belangrijke rol.