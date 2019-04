Glenn Coldenhoff heeft maanden na dato nog altijd last van crash: 'Dacht dat het nu over zou zijn'

Maar Coldenhoff blijft dus wel gewoon door crossen. In december van vorig jaar liep een sprong verkeerd af, waarbij Coldenhoff een gebroken pols en een drietal gecomprimeerde ruggenwervels opliep. Het herstel duurt lang, maar inmiddels heeft Coldenhoff al een tijdje geleden zijn rentree gemaakt in de MXGP.

En komend weekend komt de 28-jarige MXGP-crosser in actie tijdens de Dutch Masters in Oss en dat is voor de in Heesch opgegroeide Coldenhoff een heuse thuiswedstrijd. Als kleine jongen was Coldenhoff al te vinden op het motorcross circuit en het blijft voor hem speciaal om daar te mogen rijden.

Bekijk hieronder het interview met Glenn Coldenhoff en lees verder.

We kunnen dit toch wel een thuiswedstrijd voor jou noemen.

"Dat klopt. Ik ben in Oss geboren en ben in Heesch opgegroeid. Dat is echt om de hoek. Ik heb hier vroeger op dit circuit mijn conditietrainingen gedaan. Om hier weer terug te komen is echt super."

Hoe is het verder met de blessure?

"Het is nog steeds niet 100 procent. Ik had al verwacht er vanaf te zijn, maar ik ben nog altijd herstellende. Er is helaas niks aan te doen en ik zal er mee moeten dealen. Ik heb nog altijd pijn, zeker na zware wedstrijden. We moeten doorgaan, ik heb geen andere keuze."

Dit seizoen rijd je weer bij je oude team, hoe is dat?

"Goed om terug te zijn. Ik ken het team en de mensen. Ze zijn ontzettend professioneel en zij geven net als ik de volle 100 procent om mij weer fit te krijgen. Dat stelt me gerust. Ik heb een tweejarig contact en ben echt super tevreden."