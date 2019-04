Waar een klein dorp groot in kan zijn, 120 mensen spelen mee in The Passion van Klundert

Klundert is dan misschien wel een klein dorpje, het kruis dat ze hebben gemaakt is dat niet. Het doet namelijk niet onder voor het kruis van de echte Passion van de EO. Eigenlijk is hij een beetje te groot zelfs.

“Een aantal scholieren heeft hartstikke hun best gedaan om zo’n mooi kruis te maken. Maar hij is binnen in elkaar gezet en nu kan hij niet meer naar buiten”, vertelt Anjo van Tilborg. Eigenlijk zou het kruis buiten starten en dan de kerk worden binnengedragen. “Maar nu beginnen we de processie gewoon in de kerk.”

Bekijk de video en lees verder.

Idee

Het idee voor The Passion in Klundert kwam van Thijs van den Berge van Muziekvereniging Determinato. “Het is inderdaad een beetje mijn schuld. Twee jaar geleden had ik het idee al. Ik zag de Passion op tv en toen bedacht ik me dat Klundert ook een zeer geschikte plek zou zijn omdat er zoveel mooie plekjes zijn. Maar dat het zo groot zou worden had ik nooit gedacht.”

Woensdagavond was de generale repetitie van het stuk. Donderdag, vrijdag en zaterdag is de opvoering. Maar het stuk is al wel volledig uitverkocht.