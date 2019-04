Jonge vrouw over straat gesleurd en beroofd in Tilburg

Een jonge vrouw is woensdagnacht in Tilburg over straat gesleurd en onder meer van haar fiets beroofd. De man die dit deed, eiste ook geld. De ellende voor het slachtoffer begon toen ze rond kwart voor twee op de kruising van de Korvelseweg met het Fokkerpad werd aangesproken.

De man nam haar mee naar het Fokkerpad en hier zou ze op de weg zijn gegooid. De politie heeft in de buurt onderzoek gedaan, maar de dader is voor zover bekend niet gevonden. De vrouw is voor uitgebreid verhoor naar een politiebureau gebracht. Ze was hevig ontdaan, maar raakte niet gewond.