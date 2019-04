Cees is al 53 jaar vrijwilliger bij PSV, dat hem nu in het zonnetje zet

Cees van Merode werd donderdag in het zonnetje gezet bij PSV. Sinds 1966 is hij als vrijwilliger aan de Eindhovense voetbalclub verbonden. "Ik denk dat ik de langstzittende vrijwilliger bij PSV ben", vertelt de 72-jarige Van Merode met het nodige gevoel voor humor.

Even snel omgerekend: al 53(!) jaar is Van Merode actief voor de Eindhovense voetbalclub. Samen met Wim van der Leegte onthulde de supervrijwilliger donderdag een plaquette op De Herdgang. Het jeugdcomplex van PSV wordt momenteel verbouwd en de club wil met de speciale steen vrijwilligers eren.

Van Merode deed bij PSV in zijn vrije tijd zo'n beetje alles. Zijn gezondheid laat het nu, tot zijn eigen spijt, niet meer toe. Cees was jeugdleider, grensrechter en hij zat in diverse commissies. "Op een gegeven moment deed ik zelfs de gehele ledenadministratie. Ik had genoeg te doen", vertelt hij.

Cees had daarnaast ook gewoon een normale baan bij de rechtbank voor 40 uur in de week. "Met PSV was ik wekelijks 36 uur bezig. Dus ik maakte werkweken van 76 uur. Maar als je het leuk vindt, maakt het je niet uit. Mij niet in ieder geval."

'Dit blijft altijd staan'

Met de plaquette op De Herdgang is Cees blij. "Het is een hele mooie waardering. Het blijft hier voor eeuwig staan. Ook als ik er straks niet meer ben. Ik ben in een terminale fase van mijn ziekte. Dit is dan toch wel een leuke herinnering. Men zal mij altijd herinneren zo."

'Dit is zo uniek'

PSV-directeur Toon Gerbrands was ook bij de onthulling op het jeugdcomplex aanwezig. Hij is lovend over Cees. "Dit is zo uniek, dat iemand het zo lang heeft volgehouden met deze intensiteit. Oud-PSV'ers die inmiddels over de hele wereld spelen, kennen Cees allemaal. Hij heeft ze op allerlei manieren gesteund toen ze jong waren. Ik sprak Memphis Depay onlangs en hij had het toen ook over Cees."

"Een professionele club als PSV kan niet zonder vrijwilligers", geeft Gerbrands aan. "Bij iedere thuiswedstrijd hebben wij zo'n 400 vrijwilligers rondlopen, die op allerlei manieren aan de gang zijn. We kunnen echt niet zonder en dat wordt door mensen nog wel eens onderschat."