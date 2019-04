Kamervragen over paarden met brandende deken in Efteling-attractie Raveleijn

‘Het dekje van een paard in de hens steken en het door een arena laten galopperen. Schande dat dit gebeurt bij de Efteling’. Dit plaatste Leonie Gerritsen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, dinsdag op haar Twitter-account. Ze uit haar boosheid over de attractie Raveleijn, waar een paard door een arena moet rennen met een brandende deken op zijn rug. De Partij van de Dieren heeft nu Kamervragen gesteld over de stunt.

De stunt met het brandende deken bestaat al sinds 2013, maar pas nu vraagt Gerritsen aandacht voor het welzijn van de dieren.

Veel dierenactivisten steunen Gerritsen in haar uitingen. Ze noemen mensen van de Efteling ‘barbaren’ en ze spreken van ‘dierenmishandeling’.

Niet de eerste keer dat de Efteling kritiek krijgt van dierenactivisten

De Efteling heeft al eerder kritiek gekregen van dierenactivisten op een van de attracties. De activisten klaagden toen over het sprookje 'Het Bruidskleed van Genoveva' in het Sprookjesbos. Om het sprookje uit te beelden, werden duiven geverfd in verschillende kleuren. Na de kritiek heeft de Efteling besloten de duiven niet meer te verven.

Kamervragen

Gerritsen heeft over de stunt in attractie Raveleijn dinsdag melding gedaan bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. In een brief schrijft ze dat ‘zelfs als hierop wordt toegezien, de hitte van het vuur veel angst en stress voor de dieren kan veroorzaken’. Daarnaast suggereert ze dat de stunt ‘in strijd is met de Wet Dieren Artikel 2.1 en Artikel 1.3.3’. Artikel 2.1 gaat over dierenmishandeling en Artikel 1.3.3 zegt onder andere dat dieren beschermd moeten worden tegen pijn, verwondingen en ziektes.

Vervolgens heeft de Partij van de Dieren donderdag Kamervragen ingediend bij de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De partij vraagt zich onder andere af of de minister erkent dat een paard rond te laten galopperen met een brandend dekje volledig tegen het instinct van het paard in gaat en dat er onnodige risico’s worden genomen door de kans op verwondingen. Daarnaast stellen ze de vraag of de minister de mening deelt dat het niet meer van deze tijd is om paarden te gebruiken voor entertainment.

Alles volgens de regels

De Efteling laat in een reactie weten dat de paarden goed zijn getraind om de stunt uit te kunnen voeren. “De veiligheid en het welzijn van de mensen en de dieren staan voorop. De paarden worden heel goed in de gaten gehouden en alles gaat volgens de regels.”

De Efteling verwijst naar de Europese wetgeving voor dierenwelzijn met betrekking tot shows. "Deze wetgeving is een stuk strenger dan de Nederlandse wetgeving als het gaat om dierenwelzijn in shows. Daarmee legt de Efteling zichzelf strengere eisen op."