Voor een prikkie vanuit de hele provincie met het openbaar vervoer naar Eindhoven Airport

Dit moet Brabanders over de streep trekken om het openbaar vervoer te kiezen.

Eindhoven Airport wil meer reizigers via het openbaar vervoer laten komen. (foto: Raoul Cartens)

EINDHOVEN -

Reizigers naar Eindhoven Airport die op vanaf een Brabants station de trein en bus pakken, krijgen flinke korting. Voor alle stations in Brabant geldt namelijk een tarief van 9 euro. Met deze actie wil de regionale luchthaven het aantal auto's op Eindhoven Airport terugdringen, wat goed is voor het milieu en meehelpt om de parkeeroverlast in de omgeving aan te pakken.