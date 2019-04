Ouderen zorgen voor overlast bij baantjes trekken, zwembad in Waalwijk komt met gedragsregels

“De vier ouderen willen andere zwemmers niet de ruimte geven omdat het ‘hun bad' is en ook omdat ze al jaren in die ene baan zwemmen. Soms hinderen ze bewust andere zwemmers”, vertelt sportcoördinator Gerben van Dijk. “We vragen ze nu om vooral 'hun ego' maar thuis te laten als ze komen zwemmen.”

Onverdraagzaamheid, dat is wat de vier oudere zwemmers in Waalwijk feitelijk wordt verweten. “Sinds lange tijd zit het banen zwemmen enorm in de lift. Meer recreatieve sportievelingen zwemmen baantjes, onder wie mensen die zich voorbereiden op een triatlon”, zegt Van Dijk. “Die mensen zwemmen fors door en dat leidt regelmatig tot hoogoplopende conflicten met de desbetreffende oudjes, die vinden dat ze ook in de borstcrawlbaan mogen zwemmen omdat ze dit al jaren doen.”

Regels

Omdat praten met de vier recalcitrante ouderen niet heeft geholpen, zijn er nu nieuwe gedragsregels opgesteld. Op de A4’tjes, die overal in wedstrijdbad hangen, staat te lezen dat ze afstand moeten houden tot de snellere zwemmers, dat er ingehaald mag worden, dat er rechtsom gezwommen moet worden en dat ze ‘hun’ ego moeten thuislaten. “Ga niet in de borstcrawlbaan wanneer je deze niet goed beheerst”, aldus Van Dijk.

Aangescherpte gedragsregels voor oudere 'stoorzenders' bij het banen zwemmen in Waalwijk.

Stoorzenders moeten zich aanpassen

De aanscherping van de gedragsregels is in ieder geval goed gevallen bij de snellere sportieve zwemmers. “Het kan toch niet zo zijn dat de groei aan mensen die hier komen trainen, teniet wordt gedaan door ‘vier stoorzenders’ die zich niet aan de regels willen houden”, stelt Van Dijk stellig.