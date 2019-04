Man verkrachtte minderjarig meisje en reed bewust in op groep mensen, justitie eist vier jaar cel

De verdachte zou het meisje ook hebben mishandeld en bedreigd. Ook zou hij nog een tweede vrouw met geweld hebben verkracht. De zedendelicten speelden zich af tussen 13 december 2014 en 7 augustus 2016.

Voor het aanrijden van de voetgangers in Breda wordt de man poging tot zware mishandeling ten laste gelegd. Twee van de drie voetgangers raakten zwaargewond. De bestuurder ging er na de aanrijding op 27 april 2017 in de Rozemarijnstraat vandoor. De politie spoorde hem later in de nacht in Etten-Leur op. Daar is hij ook aangehouden.

De rechter doet over twee weken uitspraak.