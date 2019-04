'Veel spectaculairder dan gedacht', meiden enthousiast over kijkje in de keuken bij Sabic

Na een rondleiding over het terrein mochten de meiden proefjes doen in het testlab. "Ik hou van scheikunde en natuurkunde. De proefjes en onderzoeken van vandaag vond ik heel erg leuk", vertelt een van de meiden. "Ik had het niet zo spectaculair verwacht, maar als dit zo ziet dan is het heel erg leuk", vult een van haar klasgenootjes aan.

Dat enthousiasme valt ook op bij Tamara Eggenhuisen, een van de productontwikkelaars bij Sabic. "Scheikunde is een lastig vak, maar ik zie veel enthousiaste reacties", vertelt ze. Ze wilde meiden laten zien wat je allemaal kan doen met een technische studierichting. "Maar ik wil ook laten zien dat hier werken niet eng en niet stom is. Ook hier werken normale mensen."

Meer vrouwen in mannenwereld

Ze hoopt dat meer vrouwen voor een baan in de techniek kiezen. "Het is wel een beetje een mannenwereld", geeft ze toe. "Maar het is belangrijk dat we diverse teams krijgen, met verschillende karaktereigenschappen. Dus vrouwen moeten ook gewoon in onze teams."

Of een van de veertig meiden van het Roncalli ook daadwerkelijk een van Tamara's nieuwe collega's wordt, is nog maar zeer de vraag. Want de een wil liever ambulancebroeder worden, de ander heeft gewoon weinig met techniek. Maar toch waren er zeker wel meisjes die toekomst zien in een technische baan. "Ja, dat lijkt me wel heel leuk!"