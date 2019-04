Enige supermarkt in Sint Anthonis blijft voorlopig dicht: 'Dus met het busje naar Boxmeer'

Vervelend voor de supermarkt, vervelend voor de bewoners van de appartementen boven het filiaal die daar voorlopig ook niet mogen wonen en vervelend voor de mensen die gewoon boodschappen willen doen. Thijs van den Broek is filiaalmanager van Jan Linders in Sint Anthonis. Hij hoopt dat het ongemak niet al te lang duurt en het busje niet al te lang hoeft te rijden.

"Het vervoer met dit busje is wel het minste wat we onze klanten kunnen aanbieden. Maar ik hoop natuurlijk dat onze klanten snel weer hier gewoon terecht kunnen voor hun boodschappen."

Bekijk de video en lees daarna verder.



Best gezellig

Ondertussen wacht Fazil Mouri op zijn passagiers van deze ochtend. De chauffeur rijdt iedere dag dat de winkels open zijn, met zijn busje om halfelf van Sint Anthonis naar het filiaal van Jan Linders in Boxmeer.

"Het is weer eens iets anders om voor te rijden en best gezellig. Voor sommige mensen is het echt heel fijn dat ze nu toch weer hun boodschappen kunnen doen, want niet iedereen kan zomaar even naar Boxmeer of een andere plaats", zegt hij voordat hij aan zijn ritje begint.

Eén van de passagiers is Christel Willems. Zij heeft overdag geen auto en is dus blij dat ze met de tijdelijke pendeldienst naar Boxmeer. "We hebben nu niks in ons eigen dorp, dus dan maar op deze manier. Ik ben wel heel blij dat dit busje er is, want om alles met de fiets te moeten doen is ook niet alles."

Vervelend voor bejaarden en gehandicapten

Dorpsgenoot Maria Thielen gaat ook mee. "Ik vind het een ramp dat er nu geen supermarkt is. Ik ben wel blij met deze tijdelijke oplossing, maar het vervelendst vind ik het voor de bejaarden en gehandicapten die hier nogal veel zijn. Die kunnen nu niet zelfstandig boodschappen doen en er moet altijd iemand mee."

Bekend gezicht in Boxmeer

Aangekomen in de supermarkt in Boxmeer zien ze een bekend gezicht. Jessica van Daal zit normaal achter de kassa van Jan Linders in Sint Anthonis, maar zolang dat filiaal dicht is, werkt ze in Boxmeer. Daar komt ze veel bekenden tegen.

"Totdat het opgelost is werk ik hier. Het bevalt wel goed en ik kom een heleboel bekende klanten tegen. Ik heb geen idee wanneer ik weer in Sint Anthonis kan gaan werken. Het is een serieus probleem, maar voorlopig lossen we dit maar op deze manier op."