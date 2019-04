De Tinnen Kamer bestaat nog geen jaar en behoort nu al tot de drie beste B&B’s van Nederland

Annemarie en Theo Pijnenburg runnen sinds mei Bed&Breakfast De Tinnen Kamer in Vught. En nu al behoort de B&B bij de drie beste van Nederland. "Ik kan het niet geloven. Het is hartstikke leuk.”

Het terrein waar De Tinnen Kamer staat is sinds 1929 in bezit van de familie en Annemarie en Theo zijn de derde generatie. Het idee van een Bed&Breakfast ontstond tijdens een verbouwing. “Ik heb veertig jaar voor een baas gewerkt en ik wilde wat anders. We gingen verbouwen en we hebben iets moois op dit terrein. Dat wilden we graag delen”, zegt Annemarie.

Gastvrouw

Van chocolaatjes tot een badjas, bij de B&B word je volledig verwend. Annemarie is de gastvrouw en doet dit werk met heel veel liefde. “Ik vind het zo leuk. Ik wil de gasten verwennen en ze een vakantiegevoel geven.”

De naam De Tinnen Kamer heeft een familieachtergrond. Als je in de Bed&Breakfast bent zie je een verzameling van tin. “Een familielid verzamelt al 45 jaar tin. Wij houden die verzameling bij elkaar. Het is zo mooi, zonde om er niets mee te doen”, zegt Theo. Het pronkstuk van de verzameling staat midden op de kast en dat is een vaas. “Hier is de verzameling mee begonnen.”

Mei

B&B Veerkant en Vruistuk in Tiendeveen en Op de Knolle in Fochteloo zijn ook genomineerd voor deze titel. Acht mei maakt Stichting Bed & Breakfast Nederland bekend wie de winnaar is. Voor het stel uit Vught is het al geweldig dat ze in de top drie staan. “Voor ons hebben we nu al goud.”